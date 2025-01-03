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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI OCAK 2025: TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Ocak 2025: TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Ocak ayı kira artış oranı 2025 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın 12. enflasyon verilerini oluşturan Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Ocak ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev sahipleri ve kiracılar ''TÜFE Ocak ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 08:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:53
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        • 1

          Ocak ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Ocak ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Ocak kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Ocak ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        • 2

          2024 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu

          TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

          Böylece enflasyon 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

        • 3

          2025 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

          Aralık ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece ocak ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

          12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 58,51 oldu.

          Hem konutlarda hem iş yerlerinde ocak ayında tavan yüzde 58,51 olarak uygulanabilecek.

          2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

          Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

        • 4

          OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

          Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

          Kira zam oranı: %58,51

          Kira zam tutarı: 5.851 TL

          Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

          Yıllık yeni kira tutarı: 192.540,00 TL

        • 5

          ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

          Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

          İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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