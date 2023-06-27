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Esenyurt'ta vahşet! Kira tartışması cinayetle bitti

İstanbul Esenyurt’ta oturan Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30), dairesinin kapısında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda katil zanlısının ev sahibi Abdullah E. (25) olduğu belirlendi. Kira parası yüzünden çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı ortaya çıktı

Giriş: 27.06.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul, Esenyurt'ta kira tartışması cinayetle bitti! - Güncel haberler
Kira tartışması cinayetle bitti!
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İstanbul’da yaşanan ev sahibi kiracı tartışmalarından biri cinayetle sonuçlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay bir hafta önce Esenyurt’ta akşam saat 21.50 sıralarında meydana geldi.

DAİRE GİRİŞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, dairenin giriş kapısında bir kişiyi kanlar içinde öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu olduğu belirlendi.

Olay yerinde bulunan bir silah da incelenmek için alındı. Görgü tanıkların ifadeleri üzerine olay kısa sürede çözüldü. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre Anaekwu o dairede kiracı olarak oturuyordu. O akşam ev sahibi Abdullah E. ile tartışmıştı. Ve çıkan tartışma sonucu ev sahibi tarafından öldürülmüştü.

KİRA TARTIŞMASI CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Cinayet büro amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından katil zanlısı Abdullah E.’yi yakaladı. Cinayeti itiraf eden Abdullah E., tartışmanın kira meselesi yüzünden çıktığını iddia etti. Öldürdüğü kişinin kendi kiracıları olduğunu söyleyen Abdullah E., kira nedeniyle tartıştıklarını ve bu tartışmada maktulün kendisine yumruk atınca ateş ettiğini iddia etti. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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