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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira beyannamesi için son gün yaklaşıyor! Kira beyannamesi için son gün ne zaman, kimler vermekle zorunlu, 2024 limiti kaç bin TL?

        Kira beyannamesi vermek için belirlenen süre uzatıldı! Kimler kira beyannamesi vermek zorunda?

        Gelir İdaresi Başkanlığı, ev sahiplerinin kira beyannamesi vermesi için belirlenen tarihin uzatıldığını açıkladı. 2024 yılında elde ettikleri kira gelirine göre vergi vermesi gereken vatandaşlar, iki taksit halinde ödemelerini yapabilecek. Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Peki, kira beyannamesi verme süreci ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:45
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        • 1

          Ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi verme süresinin uzatıldığı açıklandı. 2024 yılında yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira gelir elde eden vatandaşların beyanına göre gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Peki, kira beyannamesi nereden doldurulur, gelir vergisi ne zaman ödenir, beyanname için son tarih nedir? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?

          Normal şartlarda kira beyannamesi 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilecekti ancak Gelir İdaresi Başkanlığı sürenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

          "2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden (http://gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz."

          GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

          2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

          Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

        • 3

          TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?

          Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

        • 4

          KİRA BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULUR?

          Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

          Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

        • 5

          ÇIKAN VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?

          Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

        • 6

          YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?

          Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.

        • 7

          KİRA BEYANNAMESİ DOLDURMAYANLARA CEZA

          Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

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