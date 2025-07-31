Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından ağustos ayı kira artış oranı belli olacak. Haziran ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 43,23 olarak öne çıkmıştı. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranı milyonların gündemine gelecek. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı hesaplaması ise merak ediliyor. Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43,23 olarak öne çıktı. Peki Kira artış oranı ne açıklandı mı, zaman açıklanacak?

        • 2

          KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

          Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Ağustos ayı kira artış oranı da 4 Ağustos'ta netlik kazanacak.

          KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

          Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

          Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)

          Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

        • 3

          İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa