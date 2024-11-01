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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE Kasım kira zammı ne kadar olacak, kira hesaplaması nasıl yapılır?

        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE Kasım kira zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        Enflasyon oranıyla beraber kasım kira artış oranı duyurulacak. Bu ay kira kontratını yenileyecek milyonlarca vatandaş, kasım kira artış zammını merak ediyor. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanacak kira tavan zam oranı ile beraber yeni kira dönemi fiyatları da belirlenecek. Peki, Kasım ayı kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:34
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak Kasım ayı kira artış oranı doğrultusunda, kiracılar kiralarını zamlı olarak yatıracak. Peki, Kasım ayı kira tavan zam oranı ne zaman belirlenir, TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KASIM AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kasım ayı kira zam oranı 4 Kasım tarihinde açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.

          EKİM AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Ekim ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen vatandaşlar için kira zam oranı 63,47 olarak açıklanmıştı.

          EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2024

          Zamsız kira bedeli 15.000

          Kira zam oranı: 63,47

          Kira zam bedeli: 9.520,50 TL

          Zamlı kira bedeli: 24.520,50 TL

        • 3

          BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini söyleyerek "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi." dedi.

          Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

          Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.

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