Ekim ayı kira artış oranı için gözler 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE yıllık yüzde 58,94 ve aylık yüzde 9,09 oldu. Her ay açıklanan TEFE-TÜFE rakamları ile kira artış oranı da netleşiyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala konutlarda uygulanan yüzde 25 kira zammı uygulamasının devam edip etmediği de merak konusu oldu. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler...