Ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı ne kadar olacak?
Ekim ayı kira artış oranı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Kira artış oranında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ile Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak. Konutlarda kira artış oranı yüzde 25 olarak sabitlenmişti. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı zammına ilişkin detaylar...
- 1
Ekim ayı kira artış oranı için gözler 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE yıllık yüzde 58,94 ve aylık yüzde 9,09 oldu. Her ay açıklanan TEFE-TÜFE rakamları ile kira artış oranı da netleşiyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala konutlarda uygulanan yüzde 25 kira zammı uygulamasının devam edip etmediği de merak konusu oldu. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler...
- 2
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 9,09 ve yıllık ise yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı. Yeni TEFE-TÜFE oranları 3 Ekim Salı günü Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
- 3
KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
-
- 4
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI
Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.
- 5
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 6.000 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.500 TL
Aylık Kira Tutarı: 7.500 TL
Yıllık Kira Tutarı: 90.000 TL