Kinoa nasıl yenir, tüketilir? Kinoanın faydaları nelerdir?

Kinoa son yıllarda popüleritesini arttıran bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından, vegan ve vejeteryan diyetlerde kendine yer bulan kinoa, vitamin ve mineral yönünden de oldukça zengindir. Kinoa nasıl yenir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Kinoa Nasıl Yenir? Özellikle gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar için kurtarıcı bir karbonhidrat olan kinoa, son yıllarda popüler haline gelen bir besindir. Bu popüleritesini glütensiz yapısından almaktadır. Bu sebeple glüten hassasiyeti olan kişilerin imdadına yetişmektedir. Hem tohumları hem de yaprakları yenilen bu besinin 120'da fazla çeşidi vardır. Ancak en çok tüketilen beyaz, kırmızı ve siyah kinoadır. 'Bütün tahılların anası' olarak da kendine isim yapmış bu besin, önemli bir protein kaynağıdır. Avrupa ve Amerika mutfağında yaygın olarak kullanılan bu besin, Türk mutfağında yeni yeni kendine yer edinmeye başlamıştır. Peki, kinoa nasıl yenir? İşte, bu sorunun cevabına içeriğimizde sizler için yer verdik.

REKLAM Kinoa tüketim alternatifleri açısından geniş bir besindir. Tek başına tüketilebildiği gibi farklı yemeklere dâhil edilerek de tüketilebilmektedir. Kinoayı pilavı hazırlayabilirsiniz.

Salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Sabah kahvaltılarında da tercih edebilirsiniz. Süt ile yoğurt ile karıştırarak kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Kinoa pudingi de son yıllarda popüler olan tatlılardan biridir.

Çorbalarınıza farklı bir lezzet katmak için kinoayı tercih edebilirsiniz. Kinoa Nasıl Tüketilir? Kinoa Türk mutfaklarında son dönemlerde ses getiren besinlerden biri olduğu için tüketim yolları merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Genellikle pirinç gibi pişirilerek tüketilen kinoayla yapabileceğiniz birçok farklı yemek bulunmaktadır.

Kinoa Salatası: Kinoa tanelerini yıkayıp süzdükten sonra bir tencere içerisinde kaynatın. Pişirme işlemi sonlanınca kino tanelerini soğuması için bir kenarda bekletin. O sırada domates, salatalık, yeşil biber, taze soğan ve istediğiniz diğer malzemeleri doğrayarak bir salata yapın. Kinoa tanelerini salatayla buluşturarak güzelce karıştırın. Son olarak zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Kinoa salatınız hazır, afiyet olsun.

REKLAM Kinoa Pilavı: Kinoa tanelerini iyice yıkayıp süzün. Bir tencereye alın ve içine su ekleyin. Kısık ateşte bir süre pişirin. Pişirdikten sonra pilavı demlenmesi için kenara koyun. Diğer yandan tavaya eklenen zeytinyağını kırmızı soğan, mantar, havuç, bezelye ve baharatlar ile güzelce harmanlayın. Son olarak kinoa pilavını içerisine dökün. Afiyet olsun.

Kinoa Çayı: Özellikle kinoa ile hazırlanan bir yemek sonrasında kinoa suyunu değerlendirmek adına güzel bir seçenek olabilir. Kinoa tanelerinin suyu kaynatılarak çay elde edilebilir. Çayın lezzetine lezzet katmak için bal gibi tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Kinoa Faydaları Nelerdir? Kronik hastalık riskini azaltabilir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Çölyak hastalığı ve glüten intoleransı olanlar için uygundur.

Bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Kinoa Özellikleri Kinoa, Güney Amerika kökenli bir tahıl ürünüdür. Buğdaygiller ailesine ait olmadığı için yalancı tahıl hatta yalancı tohum olarak da isimlendirilir. Özellikle glütensiz diyet yapanlar tarafından sıkça tercih edilir. Çölyak hastaları için de güzel bir alternatiftir. Kinoa; protein ve lif açısından oldukça zengindir. İçerisinde demir, magnezyum, potasyum ve çinko gibi mineraller de yer alır. Bu da onu faydalarıyla eşsiz bir besin yapar.