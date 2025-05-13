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        Haberler Gündem Güncel Kimyasala maruz kalan 4 işçi fenalaştı | Son dakika haberleri

        Kimyasala maruz kalan 4 işçi fenalaştı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:25
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        Kimyasala maruz kalan 4 işçi fenalaştı
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 17.00 sıralarında Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal depolama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tank temizliği yapan 4 işçi, kimyasal maddeye temas etmelerinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fabrika yetkilileri eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale aracı ile birlikte itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Özel koruyucu kıyafetlerle müdahale eden KBRN ekipleri, hastane bahçesinde kurulan ünitede işçilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçiler, müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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