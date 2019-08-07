Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kimse Bilmez'in bu akşamki 9 bölümünün final sahnesinde nefesler tutuldu. Sevda'ya doğrulan silahın karşısına gözünü kırpmadan geçen Ali mi, yoksa Sevda mı vuruldu. Kimse Bilmez 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KİMSE BİLMEZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Hem bu çarpışma da benim için güzel bir ödül olmuş olur..."

KİMSE BİLMEZ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sen beni kıskanıyor olabilir misin?"

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir. Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?