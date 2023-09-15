Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un birbirine tüfek hediye etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un birbirlerine tüfek hediye ettiğini açıkladı.

İki lider 4 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir araya gelmişti. Putin ve Kim'in Rusya'da bulunan bir savaş uçağı fabrikasını ziyareti sırasında birbirlerine tüfek hediye ettiği açıklandı.

Kremlin açıklamasında "Putin Kim'e bizim ürettiğimiz en yüksek kalitede bir tüfek verdi. Bunun karşılığında kendisine de Kuzey Kore yapımı tüfek verildi" denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ayrıca Putin'in Kim'e uzay giysisine ait bir eldiven de hediye ettiğini söyledi.