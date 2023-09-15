Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un birbirine tüfek hediye etti
4 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim'in birbirlerine tüfek hediye ettiği açıklandı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un birbirlerine tüfek hediye ettiğini açıkladı.
İki lider 4 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir araya gelmişti. Putin ve Kim'in Rusya'da bulunan bir savaş uçağı fabrikasını ziyareti sırasında birbirlerine tüfek hediye ettiği açıklandı.
Kremlin açıklamasında "Putin Kim'e bizim ürettiğimiz en yüksek kalitede bir tüfek verdi. Bunun karşılığında kendisine de Kuzey Kore yapımı tüfek verildi" denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ayrıca Putin'in Kim'e uzay giysisine ait bir eldiven de hediye ettiğini söyledi.
İKİ LİDER UZAY ÜSSÜNDE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Kim, Putin ile 13 Eylül günü Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.
Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.
Görüşmelerin ardından Putin'in Kim'in Kuzey Kore'ye gelme davetini kabul ettiği bildirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.