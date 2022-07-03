Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Avrupa'da geçirdiği ilk sezonda Avrupa kulüplerini peşine taktı!
Sarı-lacivertli takımdan 18 milyon euro olduğu öne sürülen serbest kalma bedeli karşılığından ayrılacağı iddia edilen başarılı stoperi kadrosuna katmayı hedefleyen son takım Ligue 1 ekiplerinden Rennes oldu.
TV Rennes'in Pleine Lucarne programına konuşan Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, West Ham United'a transfer olan Nayef Aguerd'in boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve ilgilendikleri oyunculardan birinin Fenerbahçe'den Kim Min-Jae olduğunu söyledi. Maurice, Min-Jae'nin özelliklerinin kendilerine uyduğunu belirtti.
RMC Sport'un haberine göreyse Rennes'in dışında Napoli ve Olimpik Marsilya da Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.
Öte yandan Rennes'in Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen milli oyuncu Kaan Ayhan ile de ilgilendiği biliniyor. Lyon'dan ayrılan Jason Denayer ile de temasta bulunan Fransız ekibinin kısa süre içerisinde bir takviye yapması beklenirken, France Football'da yer alan haberde Kim Min-Jae ile Benfica ile Premier Lig ekibi Brighton'un da ilgilendiği kaydedildi.
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