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Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü! Batu Alıcı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve en çok sevilen bilgi yarışması programlarından biri olan Kim Olmak İster’de heyecan dolu anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Genç yaşına rağmen bilgisiyle ve kişiliğiyle dikkat çeken Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı! İşte 1 milyonluk soru…

Giriş: 06.12.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı! En son yayınlanan yeni bölümünde uzun sürenin ardından bir ilk yaşandı. Yaklaşık üç yıldır kimsenin açtıramadığı 1 milyonluk soruyu genç yaşına rağmen başarısı ve pozitif kişiliğiyle dikkat çeken Batu Alıcı açtırdı. İzleyenleri kendini hayran bırakan yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan da övgü geldi. Yarışmanın ardından 1 milyonluk soruyu açtıran  Batu Alıcı’nın hayatı, yaşı ve kariyeri gündeme geldi.

  • ATATÜRK SORUSUNA DOĞRU YANIT VERDİ

    Pazar akşamı yeni bölümü yayınlanan yarışma programında uzun bir sürenin ardından bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenler dün akşam heyecan dolu bir ana tanıklık etti. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir yarışmacının karşılaşmadığı 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı, 400 bin TL'lik sorudaki Mustafa Kemal Atatürk'ün özlük bilgilerini de doğru yanıtladı.

    Batu Alıcı'ya 1 milyonluk son soruda Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının kaç olduğu yöneltildi.

    Milyoner yarışmasında Batu Alıcı'ya sorulan 400 bin TL değerindeki soru şu şekildeydi:

    'Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'

    A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA

    B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA

    C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA

    D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA

    Alıcı, başarılı performansını bu soruda da devam ettirdi. Biraz düşündükten sonra yanıt veren genç, 'C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara' şıkkını seçti. Böylece Alıcı 400 bin TL'lik barajı başarıyla tamamlamış oldu.

  • 3 YIL SONRA BİR İLK: MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI!

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üç senenin ardından bir ilk yaşandı. 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu görme hakkı elde etti. Pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Batu Alıcı'nın yaşantısı televizyon izleyicileri tarafından merak edildi.

  • ÜNLÜ OYUNCUDAN GENÇ YARIŞMACIYA ÖVGÜ

    Yarışmadaki başarısının yanı sıra kişiliği ve duruşuyla da takdir toplamayı başaran Batu Alıcı, sunucu İmirzalıoğlu'ndan da övgü geldi. Soruya verdiği başarılı yanıtın ardından kendi sevincini de gizleyemedi. Genç yarışmacı böylece 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

    İmirzalıoğlu, "Tebrik ederim Batu. Hem çok yakışıklısın, hem zekisin hem çalışkansın demek ki" diyerek hayranlığını ifade etti.

    Batu Alıcı'nın karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru ve verdiği yanıt ise gelecek hafta ekranlarda olacak.

  • KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR?

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında uzun bir sürenin ardından bir ilke imza atarak 1 milyon değerindeki soruyu gören yarışmacı Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. 20 yaşında ve aslen Bursalı olan olan yarışmacının annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. 2020’de girdiği üniversite sınavında 404. olmuştur. 

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