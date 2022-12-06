Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü

ATATÜRK SORUSUNA DOĞRU YANIT VERDİ
Pazar akşamı yeni bölümü yayınlanan yarışma programında uzun bir sürenin ardından bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenler dün akşam heyecan dolu bir ana tanıklık etti. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir yarışmacının karşılaşmadığı 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı, 400 bin TL'lik sorudaki Mustafa Kemal Atatürk'ün özlük bilgilerini de doğru yanıtladı.
Batu Alıcı'ya 1 milyonluk son soruda Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının kaç olduğu yöneltildi.
Milyoner yarışmasında Batu Alıcı'ya sorulan 400 bin TL değerindeki soru şu şekildeydi:
'Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'
A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA
B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA
C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA
D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA
Alıcı, başarılı performansını bu soruda da devam ettirdi. Biraz düşündükten sonra yanıt veren genç, 'C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara' şıkkını seçti. Böylece Alıcı 400 bin TL'lik barajı başarıyla tamamlamış oldu.