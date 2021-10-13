Kuzey Kore'de olay yaratan şov!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa sergisinde askerlerin dayanıklılıklarını gösterdiği şov dünya çapında gündem oldu.

Kuzey Kore ordusundan seçilmiş ve üstü çıplak askerle üzerlerine konan betonlar balyozlarla kırılırken hiç acı çekmediklerini gösterdiler.

BBC'de yer alan habere göre, Kim Jong Un tam da bu gösteriden önce ABD’nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söylemişti. Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı.

Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti.

"ROKET ADAM"

Öte yandan sergide dar mavi kıyafet giyen askerde dikkatleri üzerine çekti.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından servis edilen görüntülerde dar mavi kıyafet giyen asker, sosyal medyada gündem oldu. Mavi kıyafetli askeri için "süper kahraman", "roket adam" yorumları yapıldı.

Kuzey Kore devlet medyası adamın kimliğini açıklamadı.