Kuzey Kore'de tanımlanamayan salgın alarmı!

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2 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını Kuzey Kore'de ilk kez mayıs ayında tespit edilmişti. Ülkede koronavirüsle mücadele devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tanımlanamayan bir bağırsak hastalığı salgınıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Kaynak: Associated Press

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hastalıktan etkilenen insan sayısını bildirmedi veya

hastalığın ne olduğunu ayrıntılı olarak açıklamadı.

Kuzey Kore devlet medyası (KCNA) yer alan haberde, "Kim salgını kontrol altına alma gereğini vurguladı. Önlem olarak şüpheli vakaları karantinaya almak ve epidemiyolojik inceleme yoluyla vakaları doğrulamak gerekiyor." denildi.

Kaynak: Associated Press

Kuzey Kore ilk kez geçen ayın sonunda ülkede koronavirüs tespit edildiğini duyurmuş, ülkede acil durum ilan edilmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.