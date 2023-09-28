Kim Bu Ben oyununun galası gerçekleşti!

Kim Bu Ben oyununun galası gerçekleşti!

REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz sezon sonu prömiyerini yapan Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın oynadığı ‘Kim Bu Ben’ oyunu dün gece Zorlu PSM’de galasını gerçekleştirdi.

10 sene önce Engin Hepileri tarafından kurulan Tiyatro iN’in 10. yılının da kutlandığı geceye Kenan Doğulu, Beren Saat, Hatice Şendil, Demet Evgar, Burak Sağyaşar, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Damla Sönmez, Onur Büyüktopçu, Selen Öztürk, Fırat Çelik, Mert Öner, Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim katıldı.

Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, seyirciyi sürprizleriyle ters köşeye yatırdı.

Oyun sonunda bir konuşma yapan Engin Hepileri ekibine teşekkür ederken 10.yılı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını da dile getirdi.