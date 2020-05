Kilo almanın önemli yollarından biri daha fazla protein ve karbonhidrat içeren gıdalarla beslenmektir. Tüketilen gıdaların kalorilerini baz alarak hareket etmek kilo almayı sağlar ama bir yandan da damar tıkanıklığı gibi kötü sonuçlar verebilecek hastalıklara da yol açar. Çünkü sağlıklı beslenme değil sadece kilo almaya yönelik gereksiz yüklenmeye yol açar. Doğru vitamin ve mineral içeren gıdalarla beslenmek hem sağlıklı kilo almaya hem de sağlığı korumaya yarar.

Kilo almayı sağlayan vitaminler

C Vitamini

C vitamini metabolizmanın yavaşlamasını sağlayarak kilo aldırır. Aşırı hızlı metabolizma nedeniyle kilo alamıyorsanız fazla C vitamini tüketerek alabilirsiniz. C vitamini depolanmadığı için tüketimde ona göre olmalıdır. Ancak aşırıya kaçmak ishale ve mide ağrılarına neden olabilir.

D Vitamini

Sağlıklı bir kemik yapısı için gerekli olan D vitamini, özellikle hamilelerin sağlıklı kilo alması açısından gereklidir. Kemik yapısını güçlendirmesinden dolayı egzersize karşı direnci artırıyor.

Tiamin (B1 Vitamini)

Suda çözülebilen bir vitamin olan tiamin iştahı açmak için oldukça etkili oluyor. Tam tahıllı ekmekler, esmer pirinç ve kırmızı eti beslenmenizde kullanarak kilo almayı başarabilirsiniz.

Kilo aldıran mineraller nelerdir?

Demir

Demir eksikliği özellikle çocuklarda kilo azalması yaşatır. Fiziksel ve zihinsel gelişim üzerinde de olumsuz etki eder. Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketerek demir takviyesi almak gerekir.

Çinko

Çinko eksikliği ve çinko alımının az olması kilo almakta zorluk yaratabilir. Düzenli olarak çinko almak kilo almayı sağlar ve iştah açar. Deniz ürünleri, kırmızı et, kuru yemişler ve süt ürünleri çinko açısından zengin gıdalardır.

Kreatin

Kısa zamanda enerjiyi artırarak kasların gelişimini sağlıyor. Sindirimden sonra doğru kaslara giden kreatin, fiziksel egzersizin zamanını artırarak kas kütlesini çoğaltmaya fayda sağlıyor. Toz kreatin alabilir ya da balık ve kırmızı et tüketerek de sağlayabilirsiniz.

Kısacası kilo almak için dengeli beslenmek daha sağlıklı ve doğru kilo almayı başarmak çok zor değil. Doğru beslenme ile yağları çoğaltmak yerine kas kütlesini çoğaltmak mümkündür.