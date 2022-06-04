Killa Hakan yoğun bakımda

KİLLA HAKAN KİMDİR?



3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.