Rapçi Killa Hakan'ın geçtiğimiz yıl yayınlanması ile büyük ses getiren projeler arasında yer alan Fight Kulüp şarkısının ikincisi müzikseverlerle buluştu. Fight Kulüp 2, önceki gün Massaka'nın kanalında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı, YouTube'da trend videolar listesinde bir numaraya yerleşti.
Killa Hakan, Ceza, Massaka, Summer Cem, Contra, Khontkar, Anıl Piyancı'nın söylediği Fight Kulüp 2 şarkısının sözleri ise şu şekilde:
1. Kısım : Killa Hakan
Hayat, kavga, dövüş devam
Pes etmek yok lan, pes eden çok
Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız
Sol blok eder, sağ çakarız
Mücadele defans atak, batak, yatak
Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız
Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip
Arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız
Eşkıya, gang, gangster, çete
Zincir, kete, roka, koka
Bela, girersin şoka, hela
Sana gelir şela sidikli ...
Bam ratatatam, kan mekanı yeridir tam
Gun, alnının şafağına zan zan zan
Glock ses çıkarır bam bam bam
Killa flowum mis der yürek ister
Bizde abiler fighter fightercı sisler
Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan
Hazırlanın hortum twister
Ey, incredible day heyelan
Zımbo senin derdin ney?
Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz
Kardeş için can verir deşeriz
Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bahar, aşk, bağırsan sağa
Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim
Yol uzun dile, çile
Ateş eder tararsın bile bile
Artık bardak da biraz bizim istediğimiz kadar dolsun
Her şey gönlümüzce olsun
2. Kısım : Ceza
Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre
Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok
Kendini övüp durana çer çöp deniyor
Benim yok ayıbı sen ört bu sene sonu bu deli 44
Bu yeni modeli rapimin konuşur hep tırt
Komedi gibi zor işin astık capini ters tak
İki çatlak kesti yolu, topu tepe taklak
İkinci round fight clup içeri geç yer kap
Bu dökülen kana tere bu gözyaşına iyi bak
Özündeniz bu işin akademisyeni bitap olur
79'dan beri değişiyo hiphop
Eleriz alayını sömürücülere dik
İşe yaramazların adına çekili pim
Kendi kendine acıyan için bitiyor film
Hayat senin başa alacağın bi' video değil
Nakavt!
Elinde kara kalemi belindeki ne wannabe
Bırak o mikrofonu bi' peşimden gelin follow me
Bu nasıl kara para bu nasıl bi' kara parodi
Bunadı bunak ama beni unutamadı
Bozulu verme pozunu ver çek önüne perde
Bu sana acı biber
Yeni bi' belge yaşamı toz pembe
Kaybettiklerimin yanında birer hiçsiniz
Daha yok bu kadar işte
Nakarat: Killa Hakan
Cevap panter platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger atla ranger
Yok sakınca bak kan akınca
Cevap panter platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger atla ranger
Yok sakınca bak kan akınca
3. Kısım : Massaka
Atlattık kışı denetim sıkı
Barikat marikat tutmaz bu hızı
Gitmedi kalpte bedende sızı
Piyasa susacak çıkmasın gıkı
Hoş girdik kızım milyonla çıkıp
Ruhumuz çizik hadi kurtar o kıçı
Farklıyım diyom kan her zaman sıvı
Massaka geldi piyasa kısır
Boğazı ısır yok sana rızık
Hava eksi derece kendini ısır
Asfaltta yanlıyo gökyüzü kızıl
Eskiler rapi yok sayar ama ı-ıh
Avrupa soğuk güneşi atlar
Şebeke organizeli
Sok bunu kafana bahçende Massaka
Diplerden çıkıp ve tuz bastım yarana
Korktuğun adam çok sempatik delikanlı (Delikanlı)
Bak sen geri kaldın (Geri kaldın)
Şeytana ruhumu vermiştim geri al (Geri al)
Zorla geri aldım (Zorla)
Import, export, Londra, Bayburt
Kasırga dünyaya esti tayfun
Şehirde haydut omuzda baykuş
Osmanlı geldi şimdi harbi Fight Kulüp
Mesajım direkt yok bizde lateks
Massaka 3-6 sokakta paten
Rapin çok abes, iyi dinle kardeş
Oktagon kafes, barikat ateş
4. Kısım : Contra
Contravolta ve eskisinden aşağılık
Doğmuşum henüz 2 aylıkken
O yüzden aklım başımdan
Ivana'nın ön dişleri gibi ayrık
Ben kendimi bile yok saydım, kendime bile yok saygım
Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım
Sıka sıka deliyorum atmosferi
Hele bi' defterime değ
Tere bulan of çekip
Peki, Cont ateist mi, müslüman mı?
Ne ateisti la ben agnostiğim (Ha, ha)
Edinme dert, nedense peltek Rap'çiler
Her klibimi seyirdeler
Sanırım o yüzden edemezler
Eşofmanımın içindekini değinmeden (Waow)
Selametle devam et
Politikacı gibi, zengin eder beni cehalet
İsmi: Çağdaş
Bil ayık olduğum için yeni gözlüklüye oyum her an ret
Hoppala yallah Kanada'ya!
Artık varı yoğu yamanayım bana bi' daha
Beşer değişik hayatım kara mizah
Onu aşağılarım o da beni yapar ilah
Nakarat: Killa Hakan & Anıl Piyancı
Cevap panter platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger hard tarayınca
Yok sakınca bak kan akınca
Cevap panter platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger (Yeah) hard tarayınca
Yok sakınca bak kan akınca
5. Kısım : Anıl Piyancı
Haydi bre rapçiler
Hepsi sert betondan
Vur davuluna çal mertçe tokmak
Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi
Genç yaşımda bende toplar
Eğme topra'm dik tut başını hep erkek ol lan
Tek bir an var Atam'ın diz çöktüğü
Çalar Harmandalı, zeybek oynar (Zeybek oynar)
Kanlı nefesli, Piyancı torunudur Aydın efesi
Karşıyaka çocuğu, çarşı genci
Adamına göre muamele saygı sevgi (Saygı sevgi)
Vardı şeklim, aldık gezdik
Vaz mı geçtin, farkı sezdin
Geceleri parkları az mı gezdik
Sabah olana kadar söz yazdık
Eksik yok, fazla var
Yürü gazla lan
Bütün hayatın yalan dallama
Bizi mi eğicen sandın, ha ha ha
İnan acıyorum haline, vah vah vah
Kemik alsana, gelip ağlama
Beni bağlamaz ki senin ağlaman
Tek bir lafla bak bitti saltanat
Hepsi darmadağın rapçi kahraman
6. Kısım : Khontkar
Woo, woo
Kültürü mahalle, her türlü bana ne
Yok bizde bahane, çalıştık zaman ne
Değişmez kural hep saygıdır
Öğren'cen yavru kurt ha gayret
Adıma şarkı yazar her gün
Bayılır çok sever o zevzek
Khontkar bur'da bak yok dönmek (Yok)
Zorlar sınırları vay yürek
Kahvemi çayımı tazele
Kırmızı köşeden directive ediyo Kaset bana
Hazırım dövüşe, dediler: ''Fight Kulüp''
Seri ise yumruklar, tamam
Flash hızlı gelir ringe
Yavaşlat'cam sizin için bu gösteriyi
Kıran kırana mücadele
Aynı sırıtan rakip yok bizim için tüy siklet inan (Bleedat!)
Zor tabi göte almak boru
Zoru yok bam bam kendini koru
Yakıştımı yüzüne TrapLord moruk
Tarzım tartışılmaz pahalıyım oğlum (Rich Rich)
Her şeyi bi' odada kurdum
RedKeyGang worldwide fişek gibi oldu
Onların hepsi bak koyun
Neydi o klişe?
-Hakkımda ne duydun?
Nakarat: Killa Hakan
Cevap panzer platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger hard tarayınca
Yok sakınca bak kan akınca
Cevap panter platin panzer
Hardcore master hotz sweat kommando
Bomba danger hard tarayınca
Yok sakınca bak kan akınca
7. Kısım : Summer Cem
Woah, woah, woah
Kafam karışık
Çamura yapıştı
Her gün kaos banko
Zamanla alıştık
Üstümde Barca forma
Kolumda parlar Rollie
Maddi durumu sorma
İşler yolunda homie
Fight Kulüp 2, ben Cem (Huh)
Drive-by, gibi bang bang (Huh)
High way city mahallem (Huh)
36 boys gang gang (Gang gang)
Öcüler çıkar akşam (Akşam)
Cepler dolu tavşan (Haze)
Tek sigortam bu Glock
Ne konuşuyon bana yavşak?
Cem abi acayipsin
Punchlar sanki Tyson
Foto çekece'dik de
Ne zaman müsaitsin, no no
Nakit varsa gel vaktim dar bebek zor
İstersen topla bak ben hazırım let's go
Çinçin, Hürriyet, Dolapdere ghetto
Selam tüm sokak çetelere hemşo
Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov
Ben kaçar koşar peşimden million
FİGHT KULÜP 2 ŞARKISI HAKKINDA
Beat: DJ Rocky
Mix & Master: Canpaşa
Production Company: LOUD Neighbors
Director: Yeeiid
DOP: Stanley Floyd, Atıf Ülkü, Cengiz Ayvaz
Assistant Director: Ulaş Koyuncu
Edit: Yeeiid
Color: Oğuz Birgölge
Gaffer: Ceyhun Okur
Production Assistant: Kaan Koyuncu
Lighting Company: İstanbul Işık, Afrika Film
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