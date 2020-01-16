16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da Kilistra Antik Kenti, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.
AA'nın haberine göre Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi'nde bulunan, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu, Helenistik ve Roma dönemi eserlerinin yer aldığı Kilistra Antik Kenti, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi görüyor.
Konya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, bugüne kadar gelmiş sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ Hristiyanlığının izlerini taşıyor.
Antik kentin, 2 bin yılı aşkın geçmişi bulunuyor. Antik kent, Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Paulos'un yaşadığı yerlerden biri olması dolayısıyla Orta Çağ Hristiyanlığının önemli merkezleri arasında yer alıyor.
Ziyaretçilerini tarih içinde yolculuğa çıkaran antik kent, kar yağışı sonrasında ise beyaza büründü. Kar manzarası ise fotoğraf tutkunlarını cezbetti.
Konya'da yaşayan çok sayıda fotoğrafçı, antik kentteki beyaz şöleni fotoğraflamak için Kilistra'ya geldi.
"KİLİSTRA HARİKA BİR YER"
Konya Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Erkan Mumcu, yaptığı açıklamada, antik kentin, kendilerini beyaz şölenle karşıladığını belirtti.
Mumcu, "Kilistra, tarihi bir mekan ve doğal fotoğraf stüdyosu. Kent merkezinde kar yoktu. Buraya güzel kar yağmış. Doğayla iç içeyiz. Kişinin bakış açısına göre kompozisyon ortaya çıkıyor. Kilistra, Konya'ya da yakın doğal ve tarihi bir ortam. Herkesi davet ediyoruz. El değmemiş, şehirleşmeden uzak doğal bir ortam var. Tarihi kiliseleri, yaşam alanları, tapınakları geziyoruz." dedi.
Fotoğraf tutkunlarından Ayşe Kayacı ise antik kenti ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Fotoğrafa olan ilgimi teorik eğitimle üst seviyeye taşımak istiyordum. Burada sahaya ilk kez çıktım ve yeni gördüm, kar manzarası da çok özelmiş. Çok güzel fotoğraflar çektik. Kilistra, çok güzel ve harika bir yer. En yakın zamanda buraya tekrar gelmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!