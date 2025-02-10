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        Kilisede ayinler askıya alındı

        Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ilahi ayinler geçici olarak askıya alındı. Sebebin ise okuyucunun yasal ücretinin ödenmemesi olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:39
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        Kilisede ayinler askıya alındı
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        İstanbul'da Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ilahi ayinler geçici olarak askıya alındı.

        Üyeler için yapılan açıklamada, "Derkon Metropoliti'nin değerli cemaatine ve tüm takipçilerine, Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki İlahi Ayinler geçici olarak askıya alındığı duyurulur; çünkü Vakfın İdare Heyeti Başkanı ve bazı üyeleri, okuyucunun yasal ücretini ödemeyi reddediyorlar" denildi.

        Öte yandan kilise kaynakları da muganni denilen okuyucuya toplam aylık 71 bin 750 lira ödeme yapıldığını ve bu rakama 10 bin lira zam yapılmak istenince bazı üyelerin karşı çıktığını kaydetti.

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