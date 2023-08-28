Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kilis'te devrilen motosikletten düşen 2 kişiye arkadan seyreden otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen motosiklet, iddiaya göre Kilis-Gaziantep karayolunun Beşikkaya Köyü civarında devrildi.
Arkadan gelen M.A. kontrolündeki otomobil, motosikletten düşen İ.B. ve M.U.'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrolde İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan M.U ise müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.B'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiği bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.
Ekipler, otomobil sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.