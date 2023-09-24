Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde A.Z'ye ait bağ evinden hoparlör, akü ve 3 kamera çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen şüpheli H.Ş. ve K.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.