        Kilis'te bulunan karaca yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor

        Kilis'te bulunan karaca yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor

        Kilis'te bitkin halde bulunan ve Şanlıurfa'ya getirilen bir aylık karaca yavrusuna anne şefkatiyle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2025 - 12:40
        Bir aylık karaca yavrusuna anne şefkati!
        Jandarma tarafından Kilis kırsalında bitkin halde bulunmasının ardından koruma altına alınan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Burada veteriner hekim tarafından bakım ve rehabilitasyon süreci başlatılan karaca yavrusu, biberonla verilen sütün yanı sıra ot ve arpayla besleniyor.

        Açık alanda doğaya uyum sağlamaya çalışan karaca, özenle beslenip büyütülüp gelişimini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetleri titizlikle yürüterek yaban hayatı ekosistemini desteklediklerini söyledi.

        Karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gürkaynak, şunları kaydetti:

        "Jandarma ekipleri tarafından Kilis kırsalında bulunan bir aylık karaca yavrusu ekibimize teslim edildi. Akabinde özenli bir şekilde Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. 13 Ağustos'tan itibaren burada titizlikle misafirimize bakmaktayız. Öncelikle küçük olduğundan dolayı sütle beslemesine devam etmekteyiz. Yavru karaca, veteriner hekimlerimiz gözetiminde, şu an sağlık durumu ve genel durumu iyi olup tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına kazandırılacak."

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin karacanın yayılış alanı olmadığını, Toros Dağları ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösterdiğini dile getiren Gürkaynak, "Kilis'te bulunmasının nedeni oradaki Torosların uzantısından ve Kuzey Suriye'de de yayılış göstermesinden dolayı sınırı geçip kırsala gelmiş olduğunu tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

        #Kiliste bulunan karaca yavrusu
