Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kilis'te yaşayan 74 yaşındaki Sevim Bakırcıoğlu, İstanbul'daki yakınlarının yanından döndükten sonra birlikte yolculuk yaptığı akrabalarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerince 29 Mart'ta evinden alınarak rutin kontrole tabi tutuldu.
Kilis Devlet Hastanesi'ndeki Kovid-19 testi pozitif çıkan Sevim Bakırcıoğlu, tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Bakırcıoğlu, 27 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.
Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden yatalak olduğu için sedyeyle uğurlanan Bakırcıoğlu, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, özellikle gençlerden dikkatli olmalarını istedi.
- "Yaşam mücadelesini kazandı"
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakırcıoğlu'nun 29 Mart'ta hastaneye yatışının yapıldığını belirtti.
Şekeroğlu, hastanın yakınlarında virüs tespit edildiği için sağlık ekiplerince evinden alınıp getirildiğini ve kendisinde de testlerin pozitif çıkması üzerine yatışının gerçekleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kısa bir süre sonra yoğun bakıma alındı daha sonra hastamız entübe oldu. Yaklaşık 15 gün entübe olarak devam etti ve sonrasında yoğun bakımdan servise aldık. Çok şükür ki bu yaşam mücadelesini kazandı. Hastamız yatalak ve 74 yaşında olduğu için kendisini sedyede uğurladık. Bundan sonra 14 gün evde izole olarak kalacak, karantinada sağlık ekiplerimiz onları günlük olarak ziyaret edecekler."
Bakırcıoğlu'nun tedavisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şekeroğlu, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.
- "Çok sevinçliyiz"
Bakırcıoğlu'nun damadı Mehmet Ali Eruçan da kayınvalidesinin yaklaşık bir aydır verdiği mücadeleyi kazanmasının sevincini yaşadığını belirtti.
Tedavinin neredeyse 20 gününün yoğun bakımda geçtiğini hatırlatan Eruçan, "Bütün sağlık personelimize çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi mutluyuz, iyiyiz, inşallah daha da iyi olacağız. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." diye konuştu.
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