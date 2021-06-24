KİLİS NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kilis il merkezi Gaziantep'e 55 km, Suriye sınırına ise 10 km mesafede bulunmaktadır. Yüz ölçümü 1.521 km2 olan Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı boylarında 360 K enlemi ve 320 D boylamı değerleri arasındadır. Şehir bu konumuyla Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur.

Ortalama yüksekliğinin fazla olmadığı (680 metre) bölgenin değişik kısımları arasında büyük yükselti farkları bulunmamaktadır.

1995 yılında il statüsüne kavuşan Kilis’in sınır hattı, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, batı ve kuzeybatıda Gaziantep'in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda Gaziantep merkez ve doğuda Gaziantep'in Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.

Kilis'ten geçen yol Türkiye sınırlarının ötesinde Azez'den geçtikten sonra Suriye'nin Halep şehrine ulaşır. İl merkezi doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulu olup güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadı.

KİLİS NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Kilis ili nüfusu: 142.792'dir. Bu nüfusun % 76,7'si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 1.412 km2'dir. İlde km2'ye 101 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 195’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,21 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 0,59)- Elbeyli (% -2,42)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 3 İlçe, 4 belediye, bu belediyelerde 88 mahalle ve ayrıca 138 köy vardır.

2020 yılı sonunda Kilis ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2 km2'ye düşen kişi Elbeyli 5.986 5.841 -2,42 1 4 23 3.807 2.034 34,82 238 25 Merkez 118.033 118.725 0,59 1 76 53 13.507 105.218 88,62 610 195 Musabeyli 13.334 13.123 -1,58 1 3 46 11.933 1.190 9,07 346 38 Polateli 5.137 5.103 -0,66 1 6 16 3.979 1.124 22,03 218 23 Kilis 142.490 142.792 0,21 4 89 138 33.226 109.566 76,73 1.412 101

KİLİS'TE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Ravanda Kalesi

Oylum Höyük

Kilis Müzesi

Canbolat Paşa (Tekke) Camii

Hoca Hamamı

Tuğlu Hamamı

Neşet Efendi Konağı

Ahmet Bey Konağı

Hacı Muhammed Efendi Konağı

KİLİS YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?

Kilis mutfağı, Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte, Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Yağlı ve baharatlı yemekler ön planda olmakla beraber, zeytinyağlı yemeklerin sayısı da fazladır. Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ve Kilis mutfağının vazgeçilmezidir. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, ancak mevsimine göre sebze ağırlıklı yemekler de yapılır.

Kilis yöresi pekmezleriyle meşhurdur. En meşhur yemek ise Kilis Tava'dır.

Köfteler

İçli köfte, oruk, kübbülmüşviye, çiğ köfte, fırın yapması, ezmeli kebap

Sulu yemekler

Ekşili malhıta, lebeniye, kölük aşı, kelle paça, sarımsak aşı, şişbelek, ekmek aşı, orman

Pilavlar

Simit aşı, müceddere (mercimekli bulgur pilavı),keşkek, bulgur aşı, firik pilavı

Dolmalar

Acur dolması, şıhılmahşe, kabak dolması, yaprak sarması (etli ve zeytinyağlı),patlıcan dolması, biber dolması, domates dolması

Tatlılar

Kilis Katmeri, cennet çamuru, mayanalı (anasonlu) kahke, gerebiç, hedik, peynir helvası, belluriye, baklava, haytayla