KİLİS NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Kilis il merkezi Gaziantep'e 55 km, Suriye sınırına ise 10 km mesafede bulunmaktadır. Yüz ölçümü 1.521 km2 olan Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı boylarında 360 K enlemi ve 320 D boylamı değerleri arasındadır. Şehir bu konumuyla Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur.
Ortalama yüksekliğinin fazla olmadığı (680 metre) bölgenin değişik kısımları arasında büyük yükselti farkları bulunmamaktadır.
1995 yılında il statüsüne kavuşan Kilis’in sınır hattı, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, batı ve kuzeybatıda Gaziantep'in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda Gaziantep merkez ve doğuda Gaziantep'in Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.
Kilis'ten geçen yol Türkiye sınırlarının ötesinde Azez'den geçtikten sonra Suriye'nin Halep şehrine ulaşır. İl merkezi doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulu olup güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadı.
KİLİS NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Kilis ili nüfusu: 142.792'dir. Bu nüfusun % 76,7'si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 1.412 km2'dir. İlde km2'ye 101 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 195’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,21 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 0,59)- Elbeyli (% -2,42)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 3 İlçe, 4 belediye, bu belediyelerde 88 mahalle ve ayrıca 138 köy vardır.
|2020 yılı sonunda Kilis ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2
| km2'ye
düşen kişi
|Elbeyli
|5.986
|5.841
|-2,42
|1
|4
|23
|3.807
|2.034
|34,82
|238
|25
|Merkez
|118.033
|118.725
|0,59
|1
|76
|53
|13.507
|105.218
|88,62
|610
|195
|Musabeyli
|13.334
|13.123
|-1,58
|1
|3
|46
|11.933
|1.190
|9,07
|346
|38
|Polateli
|5.137
|5.103
|-0,66
|1
|6
|16
|3.979
|1.124
|22,03
|218
|23
|Kilis
|142.490
|142.792
|0,21
|4
|89
|138
|33.226
|109.566
|76,73
|1.412
|101
KİLİS'TE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ
Ravanda Kalesi
Oylum Höyük
Kilis Müzesi
Canbolat Paşa (Tekke) Camii
Hoca Hamamı
Tuğlu Hamamı
Neşet Efendi Konağı
Ahmet Bey Konağı
Hacı Muhammed Efendi Konağı
KİLİS YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?
Kilis mutfağı, Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte, Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Yağlı ve baharatlı yemekler ön planda olmakla beraber, zeytinyağlı yemeklerin sayısı da fazladır. Zeytinyağı, yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ve Kilis mutfağının vazgeçilmezidir. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, ancak mevsimine göre sebze ağırlıklı yemekler de yapılır.
Kilis yöresi pekmezleriyle meşhurdur. En meşhur yemek ise Kilis Tava'dır.
Köfteler
İçli köfte, oruk, kübbülmüşviye, çiğ köfte, fırın yapması, ezmeli kebap
Sulu yemekler
Ekşili malhıta, lebeniye, kölük aşı, kelle paça, sarımsak aşı, şişbelek, ekmek aşı, orman
Pilavlar
Simit aşı, müceddere (mercimekli bulgur pilavı),keşkek, bulgur aşı, firik pilavı
Dolmalar
Acur dolması, şıhılmahşe, kabak dolması, yaprak sarması (etli ve zeytinyağlı),patlıcan dolması, biber dolması, domates dolması
Tatlılar
Kilis Katmeri, cennet çamuru, mayanalı (anasonlu) kahke, gerebiç, hedik, peynir helvası, belluriye, baklava, haytayla
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