HABERTURK.COM

KidZania, dokuz günlük ara tatile özel etkinlikler hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında engelleyen havalandırma sistemi ile hizmet veren KidZania, ’Kontrollü Sosyal Hayat’ önlemleri ile dokuz gün boyunca ara tatile özel etkinlikler sunacak.

Bu kapsamda, 67 aktivite ve 120’den fazla mesleğin yanı sıra sokak oyunlarının deneyimlenebileceği, çocukların şehir meydanına kurulacak disko aktivitesinde farklı ülkelerin danslarını öğrenebilecekleri kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, “Kontrollü Sosyal Hayat” dönemine özel geliştirilen aktiviteler içerisinde, KidZania Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de yer alıyor. Misafirlerin öğrenci olduğu aktivitede, fiziksel sağlık kavramı, kişisel hijyenin önemi, koronavirüsün ne olduğu ve korunmak için alınacak tedbirler anlatılıyor.

Eğitimden sonra misafirlerin, ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları denetlediği, aktivite sonunda ise ‘Hijyen Elçileri’ sertifikasını aldıkları belirtildi.

Öte yandan, KidZania'nın NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladığı da verilen bilgiler arasında.