2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgarü ücret zammı sonrası en çok araştırılan konulardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Ancak kıdem tazminatı tavan ücreti, asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşı zam oranı netlik kazanacak.

Buna göre, kıdem tazminatı tavanı da 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

Yeni tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak.