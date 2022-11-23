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Kick Boks sporcusu Şeyma’dan Avrupa gururu

Antalya’da düzenlenen Avrupa Kick Boks şampiyonasına katılan, Sivas Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat, Avrupa üçüncüsü oldu.

Giriş: 23.11.2022 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kick Boks sporcusu Şeyma’dan Avrupa gururu

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya’da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası, sona erdi. Antalya Spor Salonu’nda 39 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet etti. Milli takım adına ve Sivas’ı temsilen turnuvaya katılan Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat, kendi kategorilerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele sergiledi. Zorlu geçen üç günün ardından artı 70 kiloda mücadele eden Şeyma Nur Canpolat büyük bir başarıya imza atarak, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Canpolat geçtiğimiz senede Avrupa Şampiyonu olmuştu. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuyu ve antrenörü başarısından dolayı tebrik etti.

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