Yavru vatan Kıbrıs’a özgü hafif ve lezzetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı, Rum tatlısı olarak da biliniyor. Bu tatlının yapımı da çok kolay. Ayrıca içinde buğday unu yerine galeta unu kullanıldığından kalorisini de düşürüyor. Bir gün önce yapılırsa lezzeti daha da artıyor. İster kremalı ister kremasız olarak yapılabilir.

Kıbrıs Tatlısı Malzemeler:

3 adet yumurta

yarım su bardağı şeker

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı hindistan cevizi

bir paket kabartma tozu

Kreması için

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti için

2 su bardağı su

5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs Tatlısı Hazırlanışı:

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbet hazırlanmalıdır çünkü kekin üzerine şerbetin soğuk olarak dökülmesi gerekiyor.

Bir tencereye suyu ve şekeri koyup kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın.

Şerbet hazır olunca da ocağın altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.

Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

Yağlanmış bir tepsiye ya da borcama dökün.

160 derece fırında 30 dakika pişirip fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.

Kreması yapmak için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene dek pişirin.

Ocağın altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve mikser ile 5 dakika çırpın.

Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu muhallebiyi dökün.

Üzerine bolca Hindistan cevizi ya da ceviz serpin.

Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat bekletip servis yapın.