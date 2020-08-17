KTTC'den Hayalet Şehir olarak nitelendirilen Kapalı Maraş hakkında önemli bir açılım gelmişti. Maraş'ın 46 yıldır kapalı olarak, bir hayalet şehir haline geldiğini dile getiren Tatar, bu bölgenin açılması konusunda uluslararası hukuka da ters düşmek istemediklerini söyledi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Bizim düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır. Bu BM'nin karına da ters düşmeyecektir. 46 yıldır malına ve mülküne gidemeyenler gidebileceklerdir. Maraş'ın açılmasından, oradaki mal sahipleri memnuniyet duyacaktır. Onlar isterlerse KKTC yönetimi altında oradaki mallarını geliştirebilirler, kullanabilirler veya satabilirler. İnanıyorum ki biz bu adımı attıktan sonra orası yavaş yavaş, kademeli olarak açılacak ve oradaki ekonomik hayat şekil bulacak."

Son dönemde çok sayıda Maraş'taki mal ve mülk sahibi Rum ve diğer ülke vatandaşlarının Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruda bulunduğunu belirten Tatar, şu anda da avukatları aracılığıyla açılma takvimi konusunda temas kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tatar, "Bu saatten sonra artık bunu (Maraş'ın açılması) daha da geciktirmenin anlamı yok." dedi.

Maraş'ın açılması için kesin bir tarih vermenin zor olduğunun altını çizen Tatar, burada teknik ve hukuki boyutlar olduğunu, Türkiye ile de bunu istişare ettiklerini ve Türkiye'nin de bu konuda kendileriyle aynı düşündüğünü vurguladı.

KKTC KAPALI MARAŞ NEREDE?

Son zamanların neredeyse en popüler tatil bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Türkiye'ye yakın bir yurtdışı seyahati için oldukça ideal. Çoğu kişinin tatil amacıyla gittiği ada, 20 Temmuz 1974 tarihinde yaşanan Kıbrıs Harekatı'ndan sonra, birçok tarihi olaya ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır. Maraş (Modern Yunanca: Varoşa),Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır. Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafında reddedilince, bu gerçekleşmedi.



Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları ortak açıklamalar doğrultusunda Maraş'ta öncelikle bir envanter çalışması yürütüleceği ve ardından şehrin tekrardan turizme açılacağı bildirilmiştir. Envanter çalışmalarında Kıbrıslı ekiplere Türkiye'den gelen uzmanların da yardım etmesi ve ortak yürütülecek bir çalışma sonucunda Maraş'taki taşınır ve taşınmaz mülklerin kayıtlarının tutanak altına alınması kararlaştırılmıştır. Maraş'ın altyapısının yenilenip, çevre düzenlemesi yapılarak yeniden inşa edilip turizme açılmasının maliyeti 10.000.000.000 dolar olarak öngörülmektedir.