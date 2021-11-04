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Khloe Kardashian ikinci kez koronavirüse yakalandı! - Magazin haberleri

Khloe Kardashian ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True'nun testinin de pozitif çıktığını söyleyen Kardashian, takipçilerine "Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin!" sözleriyle seslendi

04.11.2021 - 13:55 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerini de vurmaya devam ediyor. Son olarak ünlü reality show yıldızı Khloe Kardashian'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

  • Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kardashian, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True'nun testinin de pozitif çıktığını söyledi.

  • "KARANTİNADAYIM"

    Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Khloe Kardashian, "Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz." dedi.

  • "HERKES DİKKAT ETSİN!"

    37 yaşındaki Kardashian daha sonra da hayranlarına, "Herkes kendine dikkat etsin!" sözleriyle seslendi.

  • "BU GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN BAŞ AĞRISIYDI"

    Öte yandan Khloe Kardashian, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüsle mücadele etmişti. İlk hastalığında kusma, titreme, migren, öksürük, ateşte ani yükseliş ve düşüş gibi semptomlar yaşadığını söyleyen Kardashian, "Migren hastasıyım ama bu gördüğüm en çılgın baş ağrısıydı." demişti.

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