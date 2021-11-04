"BU GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN BAŞ AĞRISIYDI"

Öte yandan Khloe Kardashian, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüsle mücadele etmişti. İlk hastalığında kusma, titreme, migren, öksürük, ateşte ani yükseliş ve düşüş gibi semptomlar yaşadığını söyleyen Kardashian, "Migren hastasıyım ama bu gördüğüm en çılgın baş ağrısıydı." demişti.