Karayolları Genel Müdürlüğü 409 sürekli işçi alımı yapıyor! 2024 KGM işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak pozisyonlar gibi detaylara yer verildi. İlana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 9 Aralık Pazartesi bugün başladı. KGM işçi alımı başvuru ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde…
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan yayımlandı. İlana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna işçi alımı yapılacak. Başvuru süreci 9 Aralık itibarıyla başladı ve 13 Aralık’a kadar devam edecek. KGM’de çalışmak isteyen adaylar için başvuru şartları, kontenjanları ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, KGM işçi alımı başvuru ekranı 2024…
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KGM İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI! KGM 409 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı ilanı yayımladı. İlanda şu ifadelere yer verildi:
‘’Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 409 işçi alınacak.
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 09/12/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.’’
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KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.
Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.
KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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İŞTE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
POZİSYON: AĞIR MAKİNE YAĞCISI (7233.33-İş Makineleri Yağcısı)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 5
ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Otomotiv Teknolojisi, İş Makinesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-35
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
POZİSYON: ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI (3113.31-İşletme Elektrik Bakım Ustası)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: En az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile Endüstriyel Bakım Onarım Bölümü mezunu olması ya da Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölüm Programları ya da Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-35
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.09-Kamyon Şoförü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 21
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
Adayların CE sınıfı Sürücü Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.01-Yol Çizgi İş Makinesi Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 3
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
Adayların CE ile G sınıfı (Yol Çizgi İş Makinesi (ehliyet kodu 105.71)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.14-Kazık Çakma Makinesi Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Bariyer (Direk) Çakma İş Makinesi) (ehliyet kodu 105.56)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.35-Asfalt Distribütör Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 8
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü) (ehliyet kodu 105.45)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.13-Kar Temizleme Makinesi Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 340
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Karla Mücadele Aracı) (ehliyet kodu (105.43)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8343.28-Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) (ehliyet kodu (105.67)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.08-Vidanjör Şoförü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı) (ehliyet kodu 105.48)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.24-Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 6
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Zemin Süpürme Makinesi (ehliyet kodu 105.13)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8343.30-Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 3
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) (ehliyet kodu 105.41)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.05-Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 12
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE Sürücü Belgesi ile SRC-5 Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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POZİSYON: VİNÇ OPERATÖRÜ (8343.13)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 7
ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Vinç Lastik Tekerlekli (ehliyet kodu 105.10) ya da Mobil Vinç (ehliyet kodu 105.31)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
YAŞ SINIRI: 18-40
İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız
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