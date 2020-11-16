Kâğıt Kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Pratik yapılışı ve harika lezzeti ile enfes bir kebap tarifi olan kâğıt kebabı tarifi, akşam menülerinize çok yakışacaktır. Kebap tarifleri arasında porsiyonluk olarak hazırlayabileceğiniz tariflerdendir. Dilerseniz dana eti yerine kuzu eti de tercih edebilirsiniz. Hadi hemen kebap tarifimizi hazırlamaya geçelim.
Kâğıt Kebabı Malzemeleri
600 gram kadar dana kuşbaşı
2 tane havuç
2 tane patates
2 tane domates
18-20 tane arpacık soğan
1 su bardağı sıcak su
1 su bardağı kadar konserve bezelye
1 yemek kaşığı kadar domates salçası
1/2 çay bardağı kadar sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kadar kekik
Tuz
Kâğıt Kebabı Yapılışı
- Kâğıt kebabı tarifini hazırlamak için sıvı yağımızı bir tencereye alıp, kızdırıyoruz.
- Arpacık soğanlarımızı temizleyip, kuşbaşı etlerimiz ile yağımızın üzerine alıp, tencerenin kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz.
- Dana etimiz suyunu salıp çektiği zaman salçamızı ve sıcak suyumuzu ilave ediyoruz.
- Bir süre daha kebap tarifimizi kapağı kapalı olarak pişiriyoruz.
- Bu sırada domateslerimizi, patateslerimizi ve havuçlarımızı küçük küpler halinde doğrayıp, etlerimiz yumuşadığı zaman üzerine ekliyoruz.
- Kebap tarifimizi sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirip, son malzemelerimiz olan bezelyemizi ve baharatlarımızı ekliyoruz.
- 3-4 dakika kadar pişirip, ocaktan alıyoruz.
- 30cm boyutunda kare olarak yağlı kağıtlarımızı hazırlıyoruz ve porsiyonluk olarak, içlerine kebap tarifimizden yerleştirip, kenarlarını katlıyoruz.
- Katladığımız yerler tepsinin altına gelecek şekilde kâğıt kebaplarımızı yerleştiriyoruz.
- 190 derecelik fırınımızda 20 dakika kadar pişirip, fırından alıyoruz ve ilk sıcağını attığı zaman servise sunuyoruz. Afiyet olsun.
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