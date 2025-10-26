Habertürk
        Keyifli halleri sevenlerini sevindirdi

        Keyifli halleri sevenlerini sevindirdi

        4 ay öncesine kıyasla ekstra bir kilo kaybı yaşamadığı görülen Kadir İnanır'ın keyifli halleri sevenlerini sevindirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:52
        Sevenlerini sevindirdi
        24 Mart 2024'te beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, çok uzun bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

        2021'de de beynine pıhtı atan Kadir İnanır'ın durumunun kritik olduğu öğrenilmişti. Acilen ameliyata alınan, sonrasında da yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, nisan ayında taburcu edilmiş, fizik tedaviye başlamıştı.

        Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılan İnanır hakkında 'felç geçirdiği' yönünde iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

        Kadir İnanır, en son 4 ay önce tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde görüntülenmiş, verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

        Fizik tedavisi devam eden Yeşilçam jönünün yüzü gülüyordu. 4 ay öncesine kıyasla ekstra bir kilo kaybı yaşamadığı görülen İnanır'ın keyifli halleri sevenlerini sevindirdi.

        #kadir inanır

