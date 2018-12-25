Kevin Spacey cinsel tacizden suçlu bulundu, iddialara 'Frank Underwood' olarak yanıt verdi

25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aktör Kevin Spacey, Massachusetts eyaletinde bir ergene cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.
Olayın, Nantucket'te Temmuz 2016'da yaşandığı iddia ediliyor. Spacey, olayla ilgili 7 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak.
ABDli aktör, Pazartesi günü sosyal medya hesabından, House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünüp iddiaları yalanladığı bir video yayınladı.
Spacey videoda "Kesinlikle yapmadığım şeylerin bedelini ödemeyeceğim. Beterin beterine herhangi bir kanıt olmadan inanmazsınız değil mi? Gerçekler olmadan bir yargıya varmak için acelesi olmazsınız" diyor.
Cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen kişi eski haber spikeri Heather Unruh'un oğlu. Unruh olayla ilgili geçen yıl kamuya açıklamada bulunmuştu.
Unruh Spacey'i, olayın yaşandığı tarihte 18 yaşında olan oğluna alkol almakla ve sonra da oğlunu taciz etmekle suçladı. Massachusetts'te yasal alkol tüketme yaşı 21.
Spacey videoda, House of Cards karakterinde olduğu gibi doğrudan izleyenlere hitap ederek şunları söylüyor: "Tabii ki bazıları her şeye inandı. Her şeyi itiraf etmemi nefeslerini tutmuş halde bekliyorlar. Benim saygısız olduğumu, kuralına uygun davranmadığımı söyleyecekler. Sanki başkalarının kurallarına uydum. Hiçbir zaman uymadım ve siz de bunu sevdiniz."
Netlix'te yayınlanan House of Cards dizisinde Spacey, iktidar uğruna bir gazeteciyi ve bir siyasetçiyi öldüren, başkan olma hevesinde bir siyasetçiyi oynuyordu. Hakkındaki cinsel taciz iddialarından sonra Spacey'nin canlandırdığı karakter altıncı sezonda öldürüldü.
Paylaştığı videoyla Spacey, hakkında cinsel saldırı iddialarının çıktığı geçen Kasım ayından bu yana ilk kez kamuoyuna çıkmış oldu.
https://twitter.com/KevinSpacey/status/1077263549326651392
Aktör Anthony Rapp de Spacey'i 1986'da cinsel tacizde bulunmakla suçlamış, farklı isimlerden de benzer iddialar ortaya atılmıştı.
Spacey, Rapp'in iddia ettiği olayları hatırlamadığını ifade edip özür diledi ama diğer iddiaları kesin bir dille yalanadı.
Diğer yandan Los Angeles Savcılığı da, 1992'de yaşandığı iddia edilen farklı bir cinsel taciz iddiası hakkında ise Spacey'nin yargılanamayacağı hükmüne vardı.
Savcılık, iddiaların zaman aşımına uğradığını söyledi.
İngiltere polisi de Spacey'nin sanat yönetmeni olduğu Londra'daki Old Vic tiyatrosunda gündeme gelen farklı cinsel taciz iddialarını araştırıyor.
İddialar nedeniyle House of Cards'daki karakterine son verilen Spacey'nin rol aldığı Billionaire Boys Club filmi de ABD'de Ağustos ayında vizyona girdiği ilk gece gişede büyük hüsran yaşadı ve yalnızca 126 dolar gelir sağlandı.
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