The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.