Cildin beslenmesi ve sağlıklı olabilmesi için öncelikle cildinizden anlamanız ve onun size verdiği mesajları dikkate almanız gereklidir. Eğer cildinizde bir sorun varsa; cilt bir şekilde sivilce, akne, yağ, pütürlük, kabuklanma, çatlama, kızarma gibi daha bir çok belirti ile kendini gösterir. Cildinizin sesine kulak verin ve gereken özeni mutlaka gösterin. Bunun için bazı bitkisel yağlardan da yardım alabilirsiniz.

Keten tohumu yağı da bitkisel yağlardan birisidir. Özellikle saçlar için oldukça faydalı olan bir yağdır. İçerdiği omega3 ve omega6 yağ asitleri ile önemlidir. Ayrıca; protein ve besin lifi içermesi de birçok açıdan fayda sağlar. Özellikle sedef hastalığı için keten tohumu yağı oldukça fayda sağlar. Lignan adlı madde içermesi nedeni ile cildin genç görünüm kazanmasında etkili olmaktadır. Cildi sıkılaştırıcı özelliği ile de fayda sağlar. Keten tohumunu gıdalarla tüketebilir ya da yağıyla cildi güzelleştiren ve besleyen maskeler uygulayabilirsiniz. Saçların kepeklenmesini, güçlenmesini ve sağlıklı bir yapıya sahip olmasını sağlamak için düzenli bakım yapabilirsiniz.

Keten tohumu yağı soğuk olarak uygulanmalı ya da tüketilmelidir. Isıtılarak tüketilmesi sakıncalıdır. Keten tohumu yağı ilaçlarla etkileşim açısından sorun oluşturabilir o nedenle hekime danışmak gereklidir. Cilt için uygulayabileceğiniz bir maske tarifini sizlerde uygulayabilirsiniz.

Keten Tohumu Yağı Maskesi Tarifi

İki çay kaşığı keten tohumu yağını bir avokadonun yarısını ezerek karıştırın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra yıkayın ve haftada 3 kez tekrar edin.