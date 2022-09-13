Yemelere doyamayacağınız kete tarifi!

Evde yapılan ketenin lezzeti bir başka oluyor. Çok uğraşmalı görünen kete, yapım aşamalarını iyi bildikten sonra zor olmaktan çıkıyor. Tüm püf noktaları ile kete yapımını sizler için derledik.
KETE MALZEMELERİ NELERDİR?
Kete yapımı için gerekli malzemeler şu şekildedir;
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 adet yumurta (sarıları üzeri için beyazları içine)
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 5 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 200 gram tereyağı veya margarin
- 2-2. 5 su bardağı un
Yufkalara sürmek için:
- 150 gram tereyağı (Eritilmiş)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
KETE NASIL YAPILIR?
Ilık süt, ılık su, maya ve şeker bir kaba alınır ve elle karıştırılarak maya eritilir.
5 dakika sonra un hariç tüm malzemeler koyulur ve ele yapışmayan bir hamur elde edilir.
Bezeler halinde ayrılan hamur dinlendirilir.
İç harç için tereyağı eritilir. Un eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur ve kenara koyulur.
Bezeler yufka boyutunda açılır ve iç harç üzerine sürülür.
Daha sonra bıçakla boyuna 8 parçaya kesilir. Kenar kısımlardaki 3 parçayı üst üste, ortadaki 2 parçayı da üst üste koyup,el yardımı ile dört parmağa dolayarak sarılır.
Orta da kalan boşluk kısmına kavrulmuş undan 1 kaşık koyulur ve kapatıp üzerine bastırılır.
Yağlı kağıt serilen tepside üzeri kızarıncaya kadar 180 derecede pişirilir. Afiyet olsun.
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