Trabzon'da özel gösterim

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'Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterimine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve aile üyeleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik, kızı Kayra Gedik, oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Kemal Balıbaş, Atay Yıldız, Ömer Asaf Kurtuluş ve senarist Mert Dikmen katıldı.

Gösterim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi Ustaoğlu, filmin önemine vurgu yaptı. Ustaoğlu, "Ülkemizin milli birliğine, beraberliğine, kardeşliğine çok önemli katkısı olacağına inandığımız, gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında, çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu filmin, gerçekten ihtiyacımız olan bir dönemde seyirciyle buluşturulması çok anlamlı oldu. Trabzon adına filmin yapılmasında emeği geçen TRT ailesine ve Yapımcı Mustafa Uslu ile tüm film ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ise filmin dördüncü özel gösterimini Trabzon'da gerçekleştirmenin önemine işaret ederek, "Gelecek nesillerimize de taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz. İnşallah bu manada Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmimiz, layıkıyla nesilden nesle izlenen, onların hatıralarını yad eden bir kahramanlık mücadelesi olarak sinema tarihine geçecektir" diye konuştu.