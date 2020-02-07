İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ümit Nuri Gültekin isimli işletme sahibi, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı dönemde ATM cihazından maaşını çekerken eline geçen hatalı 1 YTL'yi 15 yıldır saklıyor.

İHA'nın haberine göre kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL isteyen Gültekin, koleksiyoncuların kapısını çalmasını bekliyor.

Ümit Nuri Gültekin, hatalı basılmış parayı alışveriş yapacağı zaman fark ettiğini ve o günden beri sakladığını ifade ederek, "Koleksiyonculardan teklif bekliyorum. Sattığım taktirde iş yerimi büyüteceğim. 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığım dönemde ATM'den aldığım maaş içeresinde 1 YTL'nin hatalı baskı olduğunu fark ettim ve o gün bugündür saklıyorum. Eğer bu parayı meraklılarına satarsam iş yerimi büyüteceğim. Bu paranın ederi 100 bin TL çünkü hem bu paranın bir örneği yok hem de tedavülden kalktı" diye konuştu.