Tahliye 17 yıl sonra...

26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalvaç'ın Koruyaka köyünde, 29 Ağustos 2012'de, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Mart 2015'te, 'tasarlayarak öldürmek'ten ömür boyu hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bu yılın mayıs ayında onandı. Halen Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, eğitimine ve mesleki eğitim kurslarına ağırlık verdiği öğrenildi.
Yakınlarının verdiği bilgiye göre, ortaokul mezunu olan Nevin Yıldırım, geçen yıl lise diploması almak için açık öğretim lisesine kayıt yaptırdı. Sınavlara girmeye başlayan Yıldırım'ın, eğitiminin yanında cezaevindeki meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.
'ÜNİVERSİTE SINAVINA KATILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'
Nevin Yıldırım'ın babası Zekeriye Yıldız, "7 yıldır tutuklu bulunan Nevin, cezaevinde zamanını değerlendirmeye çalışıyor. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam edemediği için şimdi liseyi bitirmek ardından üniversite sınavına katılmak istediğini söyledi. Biz de kendisini destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el beceri kurslarına da katılan Nevin'in bazılarını tamamlayarak sertifika aldığını kendisinden duyduk" dedi.
TAHLİYE 17 YIL SONRA
Olay tarihinden bu yana 7 yıldır Isparta, Antalya ve İzmir'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu kalan Nevin Yıldırım, şu anda Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Yıldırım, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmediği takdirde 17 yıl sonra tahliye edilecek.
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