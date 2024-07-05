Kesha'nın sahnede bıçak şovu korkuttu

Ünlü şarkıcı, 2014 yılında müzik yapımcısının kendisine ilaç verdiğini ve tecavüz ettiğini iddia etmiş, yapımcı ise suçlamaları reddetmişti. Daha sonra, iddiayı kayıt sözleşmesinden çıkmak için uydurduğunu iddia ederek şarkıcıya iftira davası açmıştı.