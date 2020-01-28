28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da geçtiğimiz yıl, Fadik Sağdıç (46) adlı kadın tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Sağdıç'ın yargılanmasına başlandı.
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Fadik Sağdıç ve avukatı ile sanığın çocukları ve yakınları katıldı. Fadik Sağdıç savunmasında 28 yıllık evli olduğunu ve bu sürede eşinin sürekli kendisini iffetsizlikle ve başka erkeklerle birlikte olmakla itham ettiğini belirterek "İftira, psikolojik ve fiziki şiddet uygulardı. 28 yıl boyunca bu böyle devam etti. Bana eziyeti hiç bitmemişti" diye konuştu.
"O KADAR KISKANÇTI Kİ CEP TELEFONU BİLE KULLANMIYORDUM"
Olay günü oturdukları binaya yeni taşınan komşuları ile sohbet ettiğini belirterek "Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Eşim bu sırada dışarıdan gelen erkek seslerini duyunca onlarla konuştuğumu düşünmüş. Tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım" diye konuştu.
Sağdıç, aynı günün akşamında, eşinin kendisiyle zorla birlikte olmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Bir anlık sinirle eşini korkutmak için keser alıp geldiğini savunan Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış. Nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.
BANYOYA KAMERA YERLEŞTİRMİŞ
Sağdıç çiftinin kızları Saliha Sağdıç ise babalarının annelerine sürekli zulmettiğini belirterek, "Annem evden dışarı çıkmayan, bakkala, pazara bile komşularıyla giden bir kadın. Buna rağmen babam annemi takip eder, sürekli şüphelenirdi. Zaman zaman bizi anneme karşı kışkırtır, anneme çok çirkin iftiralar atardı. Babam, evimizin banyosuna bile gizli kamera koymuştu. Annemi bir ay boyunca izlemişti" dedi.
Sanık avukatı Musa Doğan da müvekkilinin söz konusu suçu meşru müdafaa sınırları içinde işlediğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
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