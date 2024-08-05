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        Haberler Spor Transfer Kerim Frei, Elazığspor ile anlaşmaya vardı - Futbol Haberleri

        Kerim Frei, Elazığspor ile anlaşmaya vardı

        Bir dönem Beşiktaş, Başakşehir gibi Türkiye'de birçok kulübün formasını giyen ve son olarak Manisa FK formasını terleten 31 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei, TFF 2.Lig ekibi Elazığspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:27
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        Eski Beşiktaşlı 2.Lig'de
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        Elazığspor, son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştığını açıkladı.

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, Kerim Frei ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlı ekibin Erzurum kampına katıldı.

        Fulham altyapısında futbola başlayan Kerim, Cardiff’le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş’a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı.

        Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarının yanı sıra İsrail’in Maccabi Haifa ve Hollanda’nın FC Emmen takımlarında da forma giyen Kerim, son iki sezonda Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK’da görev yaptı.

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        31 yaşında Kerim, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. İsviçre genç milli takımlarında forma giydikten sonra tercihini A milli takımdan yana kullandı ve 5 kez A milli takımın formasını terletti.

        26 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

        Geçtiğimiz sezonu Manisa FK formasını altında geçiren Kerim Frei, siyah-beyazlı forma altında 26 maçta çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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