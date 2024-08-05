Kerim Frei, Elazığspor ile anlaşmaya vardı - Futbol Haberleri

Kerim Frei, Elazığspor ile anlaşmaya vardı - Futbol Haberleri

REKLAM advertisement1

Elazığspor, son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, Kerim Frei ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlı ekibin Erzurum kampına katıldı.

Fulham altyapısında futbola başlayan Kerim, Cardiff’le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş’a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı.

Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarının yanı sıra İsrail’in Maccabi Haifa ve Hollanda’nın FC Emmen takımlarında da forma giyen Kerim, son iki sezonda Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK’da görev yaptı.

REKLAM

31 yaşında Kerim, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. İsviçre genç milli takımlarında forma giydikten sonra tercihini A milli takımdan yana kullandı ve 5 kez A milli takımın formasını terletti. 26 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI Geçtiğimiz sezonu Manisa FK formasını altında geçiren Kerim Frei, siyah-beyazlı forma altında 26 maçta çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.