Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, şarkıcı Neco'nun Oya Germen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile nişanlandı.

REKLAM advertisement1 Kerem Görsev Anlaşılan o ki Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'in nişanlandığından kimsenin haberi olmamış. Hatta müstakbel gelinin 77 yaşındaki babası Neco Özyılmazel'in bile... Kerem Görsev'in nişanlısını değil babasından istemek, evleneceklerinden haberi olup - olmadığını bile bilmediği ortaya çıktı; "Evlilik konusunu babasıyla konuşmadım. Nişanlandığımızı biliyordur herhalde."

Zeynep Özyılmazel REKLAM Daha önce biri; 23, diğeri 6.5 yıl süren iki evlilik yaşayan 63 yaşındaki Kerem Görsev, 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında küçük bir düğünle evleneceklerini açıkladı

Neco Özyılmazel Zeynep Özyılmazel ise daha önce bir kez nikah masasına oturmuş, 2011'de eşiyle boşanmıştı.