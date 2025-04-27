Kerem Bursin sorularını geçiştirdi

Melisa Sabancı Tapan, Etiler’deki bir mekândan çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Sabancı Tapan, yeniden barıştığı Kerem Bürsin ile ilgili soruları ise geçiştirdi.

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"O KONUYU HİÇ ANLATMAYAYIM"

Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiğini söyleyen, Melisa Sabancı Tapan; "Güzel bir gece oldu şimdi de eve dönüyorum” dedi.

Kerem Bürsin ile ayrılıp yeniden barışan Melisa Sabancı Tapan, ilişkinin gidişatıyla ilgili soruları ise "O konuyu hiç anlatmayayım. Onun dışında her şey yolunda. Teşekkür ediyorum" diyerek geçiştirdi. Sabancı Tapan'ın "Onun dışında her şey yolunda" cümlesi Kerem Bursin ile aralarında bir sorun olduğu izlenimi bıraktı.