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        Haberler Magazin Kerem Bursin sorularını geçiştirdi

        Kerem Bursin sorularını geçiştirdi

        Melisa Sabancı Tapan, yeniden barıştığı Kerem Bürsin ile ilgili soruları ise geçiştirirken; "Onun dışında her şey yolunda" cümlesi ünlü oyuncuyla aralarında bir sorun olduğu izlenimi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:57
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        Bursin sorularını geçiştirdi
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        Melisa Sabancı Tapan, Etiler’deki bir mekândan çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Sabancı Tapan, yeniden barıştığı Kerem Bürsin ile ilgili soruları ise geçiştirdi.

        "O KONUYU HİÇ ANLATMAYAYIM"

        Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiğini söyleyen, Melisa Sabancı Tapan; "Güzel bir gece oldu şimdi de eve dönüyorum” dedi.

        Kerem Bürsin ile ayrılıp yeniden barışan Melisa Sabancı Tapan, ilişkinin gidişatıyla ilgili soruları ise "O konuyu hiç anlatmayayım. Onun dışında her şey yolunda. Teşekkür ediyorum" diyerek geçiştirdi. Sabancı Tapan'ın "Onun dışında her şey yolunda" cümlesi Kerem Bursin ile aralarında bir sorun olduğu izlenimi bıraktı.

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        #Melisa Sabancı Tapan
        #kerem bursin

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