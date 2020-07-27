Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Babaannesinin elini tuttuğu bir fotoğrafı yayınlayan Bürsin, paylaşımına "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" notunu düştü.

Takipçileri ise Bürsin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.