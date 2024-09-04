Kerem Bürsin Hadise'yi korkuttu
Venedik Film Festivali için Hadise ile İtalya'ya giden Kerem Bürsin, ünlü şarkıcıyı korkuttuğu anları içeren eğlenceli bir video paylaştı
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İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 7 Eylül'de sona erecek. Festival, bu süreçte Türk ünlüleri de konuk etmeye devam ediyor. Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi ünlülerin ardından festivale, Kerem Bürsin ve Hadise de katılacak.
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İtalya'ya gitmek için havaalanında bulunan Kerem Bürsin, Hadise'ye arkadan yaklaşarak onu korkuttu.
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O anları cep telefonuyla kayda alan 37 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoya; "Onu korkuttuğumda çok seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock