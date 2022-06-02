Kerem Bürsin Cem Ağabey ile birbirimizi çok severiz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gecede Cem Yılmaz ile hayli samimi olan Bürsin, basın mensuplarının, "Efendim içeride Cem Bey ile de pişti oldunuz. Serenay Sarıkaya sizden sonra Cem Bey ile birliktelik yaşadı." sorusuna sitem etti.