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        Haberler Magazin Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 'Aşk Biter Mi?' adlı oyunu ile seyirci ile buluşuyor - Magazin haberleri

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya aynı oyunda

        'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, Kerem Alışık ile rol aldığı tiyatro oyunu 'Aşk Biter Mi?' ile 12 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:26
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        Kerem Alışık ve Evrim Alasya aynı oyunda
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        Kerem Alışık ile Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı 'Aşk Biter mi?' oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyorlar.

        Prömiyeri 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun sezon boyunca sahnelenecek tarihi 12 Ekim olarak açıklandı.

        Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın canlandırdığı karakterler, oyunda geçmişleriyle hesaplaşırken "Aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak. İki oyuncu, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikâyelerini anlatan, şiirlerini okuyan ve şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de perde açacak oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakacak. 'Aşk Biter mi?'nin seyirciyle ikinci buluşması 12 Ekim'de Zorlu PSM'de olacak.

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        #Evrim Alasya
        #Kerem Alışı
        #Aşk Biter Mi?

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